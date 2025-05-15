Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Ausfuhr verboten

KultKrimiStaffel 3Folge 4
Ausfuhr verboten

Percy Stuart

Folge 4: Ausfuhr verboten

25 Min.Ab 12

Noch einmal reisen Percy Stuart und Reginald Prewster nach Holland. Diesmal sollen sie eine ganz spezielle Sorte von Gemüsezwiebeln beschaffen. Im D-Zug macht Mr. Prewster allerdings einen entscheidenden Fehler, indem er sich hilfsbereit anbietet, für ein paar Minuten auf ein kleines Kind aufzupassen, dessen Mutter in den Speisewagen gehen will. Die Mutter bleibt verschwunden und das Kind, das Prewster auf dem Schoß hält, stellt sich als entführt heraus. Wieder einmal sind Percy Stuart und Reginald Prewster in ein unerwartetes Abenteuer hineingeraten.

