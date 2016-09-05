Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 10: Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 10
Philipp Deuschlinger und seine Lebensgefährtin Daniela Pelka kauften sich 2015 im niederösterreichischen Göllersdorf ein Reihenhaus. 195 000 Euro zahlte das Paar für ihren Traum vom Eigenheim. Doch kurz nach dem Einzug tauchten erste fehlerhafte Ausführungen auf. Es zieht bei den Fenstern, bei der Fassade bildeten sich Risse. Der große Traum kam immer mehr ins Wanken, vor allem als im Schlafzimmer ein Wasserfleck auftrat. Die Situation fand schließlich ihren vorläufigen Höhepunkt als das Paar über Nachbarn erfuhr, dass das als "Neubau" verkaufte Haus bereits viele Jahre steht. Der Verkäufer – eine Gesellschaft aus zwei Projektpartnern - sei zudem selbst nicht der erste Bauführer gewesen. Auch in den anderen Häusern der Anlage gäbe es diverse Probleme. Zwar wurden nach mehreren Mängelrügen vereinzelt Ausbesserungen beauftragt, dem Wassereintritt im Haus Deuschlinger-Pelka ist der Vertragspartner aber bis heute nicht nachgegangen. Das Paar, das in vier Monaten Nachwuchs erwartet, ist verzweifelt. Deshalb eilt nun Bausachverständiger Günther Nussbaum zur Hilfe. Leider stellt sich vor Ort schnell heraus, dass nicht nur die Fassade und die Fenster zahlreiche Mängel aufweisen. Günther Nussbaums zweiter Fall führt den Bausachverständigen nach Margarethen am Moos. Im Februar 2016 kauften sich hier Katharina Graf und Philip Hoffmann ein zwölf Jahre altes Holzriegel-Fertigteilhaus von einer Privatperson. Fast 270.000 Euro hat das junge Paar bezahlt, doch die Freude über das neu erstandene Haus währte nur kurz. Katharina Graf quälten regelmäßig Kopfschmerzen. Kurze Zeit später wurde Feuchtigkeit bei der Mittelwand im Wohnzimmer sichtbar. Beim Öffnen der Rigipswand zeigte sich, dass hier bereits der Schimmel wuchert. Der EU Bausachverständige Günther Nussbaum soll für das Paar herausfinden, wie schlimm es um das Haus bestellt ist. Doch erstmal muss der Sachverständige der Ursache für das Wasser auf den Grund gehen. Die Schimmelsporen scheinen bereits weit verbreitet zu sein.
