Folge 5: Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 5
In Folge 5 wird Bausachverständiger Günther Nussbaum nach Sommerein in Niederösterreich gerufen. 2005 zog hier Mario Sieg zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem Sohn in das Haus der Schwiegereltern ein. Die obere Etage bauten sie für sich um und sanierten mit der Unterstützung von Mario Siegs Vater gleich einen Großteil des Familienhauses. Doch etwa ein Jahr nach Neuerrichtung des Dachs kam es erstmals zu feuchten Stellen. Restbaufeuchte wurde als Schadensursache benannt, doch nach einigen Jahren trat erneut Wasser ins Haus ein. Der Zimmermannsbetrieb machte die Spenglerarbeiten als Schadensursache aus, die ein Bekannter der Familie ausgeführt hatte. Ruhe trat bei der Familie aber weiterhin nicht ein. Nach mehrmaligen Wassereintritten deckte der Vertragspartner das Dach schließlich um und verlegte die Latteneinteilung neu. Doch die Familie ist weiterhin skeptisch. Als der EU Bausachverständige Günther Nussbaum zur Familie kommt, rechnet der Bauexperte daher mit einem Tag am Dach – doch schon am Weg dorthin findet er gravierende Fehler an der Fassade. Und wie vermutet zeigt auch das Dach dringenden Handlungsbedarf. Und: Bereits vor vier Jahren berichteten wir von Familie Falb und ihrem feuchten Keller. Sowohl eine Leckortungsfirma, als auch ein Sachverständiger hatten zu diesem Zeitpunkt bereits versucht, den Grund dafür zu finden, doch erst als Günther Nussbaum beigezogen wurde, wurde das Rätsel gelöst. Nach jahrelangem mühsamen und teurem Rechtsstreit gibt es nun endlich ein Ergebnis. Die Gute Nachricht: Die Falbs haben Recht bekommen. Die schlechte Nachricht: Sie müssen trotzdem für den ganzen Schaden aufkommen! Wie es dazu kommen konnte will heute Günther Nussbaum genau wissen. Als er die Geschichte der Falbs zu hören bekommt, traut er seinen Ohren nicht.
