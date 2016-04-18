Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 4: Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 4
Im Sommer 2014 kauften sich Martin Pichler und seine Lebensgefährtin Simone Leonhard in Wr. Neustadt eine Doppelhaushälfte. Neben Bauverzögerungen und nicht fertig gestellten Arbeiten beschäftigen das Paar seither zahlreiche Mängel im Innen- und Außenbereich. Die Türstöcke halten nicht in den Laibungen, der Balkon entspricht nicht den Bauvorschriften und als wäre das nicht schon genug, hatten sie bereits zwei massive Wasserschäden. Die Niederösterreicher sind verzweifelt. 229.000 Euro haben sie für ihr Haus gezahlt, mit ihrem Vertragspartner steht das Paar vor Gericht. Sie haben deshalb Günther Nussbaum um seine fachmännische Expertise gebeten. Leider stellt der Bausachverständige schnell fest, dass hier zahlreiche Fehler gemacht wurden. Und: In einem Zinshaus in Wien wohnt Frau Weinzierl. Sie ist vor über dreißig Jahren in die Wohnung der Kategorie D eingezogen und zahlt deshalb auch nur etwas über 200 Euro Miete für 52 Quadratmeter. Doch es gibt ein Problem, denn überall schimmelt es. Also wandte sich Frau Weinzierl an die Hausverwaltung, die ihr allerdings mitteilte, dass sie als Mieterin selbst an dem Schaden schuld sei. Das wollte sich diese nicht bieten lassen und rief Günther Nussbaum zu Hilfe, der in seiner Funktion als EU-Bausachverständiger tagtäglich mit Schimmelproblemen in Wohnungen zu tun hat. Außerdem: Über den schockierenden Fall von Evelyn Strießnig haben wir schon mehrere Male berichtet. Die Kärntnerin, die auf eine Spenderniere wartet, ließ ihr Familienhaus aufstocken. Doch beim Umbau erlitt der Altbestand großen Schaden. Die unteren Räume sind feucht und unbrauchbar geworden. Den Schaden bezifferte Günther Nussbaum damals mit rund 100.000 Euro. Die Firma, die den Pfusch verursacht hatte, war längst in Konkurs. Günther Nussbaum versuchte also, andere Unternehmen aufzutreiben, die hier kostengünstig die Mängel sanieren würden. Und tatsächlich: Jetzt, Monate später, sind die Schäden am Haus von Evelyn Strießnig fast gänzlich behoben. Die Kärntnerin kann nicht glauben, dass ihr jahrelanger Albtraum doch noch ein Happy End findet.
Weitere Folgen in Staffel 12
