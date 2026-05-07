Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 6: Pfusch am Bau Staffel 12 Folge 6
In Launsdorf, in Kärnten, steht das Haus vom Familie Konetschnig. Vor fünf Monaten zog die junge Familie nach einem Privatkauf in das 1955 erbaute Gebäude. 200 000 Euro zahlten die Kärntner für ihr Traumhaus, bei dem vor dem Verkauf zahlreiche Sanierungen und Erneuerungen durchgeführt worden sind. Doch bereits nach wenigen Wochen traten Probleme auf: Im Keller, den die Familie als Hobbyraum nutzen wollte, bildeten sich nach und nach feuchte Stellen. Inzwischen hat sich Schimmel gebildet. Kurz darauf fing ein Fenster im Badezimmer so stark zu schwitzen an, dass sich Wassertropfen im Inneren bildeten. Zwar zeigte sich der Vertragspartner gesprächsbereit, das Paar hat allerdings das Gefühl, dass die Mängel klein geredet werden. Sie haben Angst, auf einem Schaden sitzen zu bleiben. Familie Konetschnig hat deshalb Bausachverständigen Günther Nussbaum um Hilfe gebeten. Und: Im zwölften Wiener Gemeindebezirk besitzt Familie Reither ein mehrstöckiges Zinshaus. Dort wohnt auch Wilhelm Reither in einer frisch sanierten Erdgeschosswohnung mit kleinem Garten. Als das Nachbarhaus umgebaut wurde, zeigten sich plötzlich in einem daran angrenzenden Zimmer Feuchtigkeitsflecken. Familie Reither kontaktierte deshalb den Eigentümer des Nachbarhauses und dieser entdeckte eine falsch angeschlossene Regenrinne. Also wurde eine Firma mit der Trocknung der Mauer beauftragt. Das half jedoch nichts. Stattdessen traten immer mehr nasse Stellen auf. Mittlerweile kommunizieren die Reithers und ihr Nachbar nur noch über Anwälte, also soll eine Begutachtung durch EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum jetzt Klarheit bringen.
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