Folge 10: Dattergreis und Schnullerpiet
Dass Zeke nicht der ältere, sondern leider nur der jüngere Sohn in Familie Palmer ist, stößt ihm bisweilen übel auf. Vor allem dann, wenn die Eltern weg sind, Bruder Ike die Verantwortung trägt und Zeke ihn für alles um Erlaubnis fragen muss. Kurz entschlossen sorgt unser Held deshalb mit Hilfe seines magischen Zeichenblocks dafür, volljährig zu sein, Auto fahren zu dürfen und sich bei niemandem mehr abmel-den zu müssen, wenn er das Haus verlässt. Die Sache hat allerdings einen unerwarteten Haken: das Älterwerden ist nicht zu stoppen! Es braucht nicht lange, da ist Zecke der Spaß gründlich vergangen, denn schon sieht er aus, als wäre er über neunzig! Und kaum hat er fertiggebracht, sich in sein ursprüngliches Alter zurück zu zeichnen, muss er feststellen, dass er Minute für Minute jünger und schnurstracks zum Kleinkind wird.
