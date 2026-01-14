Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Folge 15: Herz oder Schmerz

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Davon, dass Zekes Eltern sich nicht mehr leiden können, kann keine Rede sein. Zeke hat da einfach was falsch verstanden. Doch da er es nicht besser weiß, zeich-net er sich mit seinem magischen Notizblock einen Professor für Paarbeziehungen herbei, der ihm die entscheidenden Ratschläge geben soll, wie Mama und Papa Palmer wieder miteinander versöhnt werden können. Doch es sind genau diese Ratschläge und ihre Umsetzung in die Tat, die dazu führen, dass plötzlich im Hause Palmer extrem dicke Luft herrscht. Ida und Alvin reden nicht mehr miteinander, weil alle Überraschungen, die Zeke zur Versöhnung arrangiert hat, in den komplett fal-schen Hals geraten und eher für Verstimmung sorgen als dass sie das Klima ver-bessern würden. Die Ehekrise ist perfekt, und für Zeke ist jetzt guter Rat teuer. Wie kommt er aus diesem fatalen Lauf der Missverständnisse wieder heraus? Vielleicht indem er sich in einen Liebesgott verwandelt?

