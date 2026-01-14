Piets irre Pleiten
Folge 17: Ein Geschenk für Mam
Schreck in der Morgenstunde! Brühwarm fällt es Zeke wieder ein: heute hat Mama Ida Geburtstag, und Zeke hat sich noch nicht im Geringsten um ein Geschenk ge-kümmert. Also wird es allerhöchste Zeit! Doch als er mit seinem elektronischen Notizblock den saugstärksten aller Staubsauger herbeimalt, stellt der sich als ge-meingefährlich heraus. So ein wild gewordenes Ding, das alles schluckt und sich nicht steuern lässt, kann er seiner Mutter nicht zumuten. Was aber könnte Ida gefallen? Wie kann er ihr imponieren, ohne gegen die Geschenke von Ike, Rachel und Alwin gnadenlos abzustinken – noch dazu jetzt, da der Notizblock erst mal nicht mehr zur Verfügung steht: seine Batterie ist vollkommen leer! Ein verzweifelter Wettlauf mit der Zeit beginnt. Denn spätestens nach dem Abendessen möchte Mama ihre Geschenke auspacken, und Zeke kann auf gar keinen Fall mit leeren Händen dastehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick