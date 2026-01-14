Piets irre Pleiten
Folge 20: Das Muckimonster
Spaß macht es keinen, wenn man einen Muskelprotz wie Ike als Bruder hat. Das jedenfalls denkt sich Zeke und hat nicht länger Lust, als der Kleinere, Jüngere und Schwächere der beiden zu gelten. Stark will er sein und anerkannt und hat deshalb nichts anderes im Sinn, als sich mittels seines magischen Wunderzeichenblocks in ein Wesen zu verwandeln, das direkt aus dem Fitness-Center zu kommen scheint. Der Erfolg stellt sich jedoch nicht ein. Noch immer bekommt Zeke von seinem Bruder eines auf die Mütze. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als alles auf eine Karte zu setzen und sich erneut zu verwandeln: in einen Riesen - ja geradezu in ein Monster. Glücklich wird er so vorerst aber auch nicht. Denn wer will schon etwas mit einem Monster zu tun haben?
