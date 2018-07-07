Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 07.07.2018: Abschied von Sui
45 Min.Folge vom 07.07.2018Ab 12
Ex-Häftling Sui hat durch die Arbeit im „Villalobos Rescue Center“ eine zweite Chance im Leben bekommen. Früher verstrickt in einem Sumpf aus Drogen und Gewalt, ist der Vater von vier Töchtern mittlerweile auf dem rechten Weg angekommen. Endlich ist auch die langjährige Bewährungsstrafe ausgestanden, was Sui in dieser Folge vor eine schwierige Entscheidung stellt: Zieht er zu seiner Familie nach Virginia, oder bleibt er Tia Torres und seinen tierischen Freunden in New Orleans treu? Der Ex-Knacki fühlt sich einmal mehr zwischen zwei Welten gefangen. Das Wichtigste ist jetzt, dass der ehemalige Dealer nicht rückfällig wird, um seine Sorgen mit dem schnellen Geld in den Griff zu bekommen...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.