Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 14.07.2018: Achtung: Aufnahme!
44 Min.Folge vom 14.07.2018Ab 12
Herrenlose Pitbulls und schwere Jungs auf Bewährung: Fast ein Viertel Jahrhundert ist Tia Torres bereits im Einsatz, um Mensch wie Tier in schwierigen Lebenssituationen unter die Arme, beziehungsweise Beine, zu greifen! Jetzt riskiert das tätowierte Kraftpaket einen Blick hinter die Kulissen des „Villalobos Rescue Center“. Von Earls Medikamentenentzug bis hin zu Tias langwieriger Knieverletzung, von erfolgreichen Hunde-Adoptionen bis hin zu den glücklichsten Momenten: Diese Sonderfolge von „Pitbulls auf Bewährung“ zeigt nicht nur, wie die Doku-Serie produziert wird, sondern auch, wie das gesamte Team zusammenhält, um den Laden am Laufen zu halten. Blut, Schweiß und Tränen inklusive!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.