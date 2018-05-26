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Pitbulls auf Bewährung

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

TLCFolge vom 26.05.2018
Das perfekte Weihnachtsgeschenk

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 26.05.2018: Das perfekte Weihnachtsgeschenk

44 Min.Folge vom 26.05.2018Ab 12

Neben dem „Villalobos Rescue Center“ betreiben die Pitbull-Retter aus New Orleans einen kleinen Shop mit Hundeartikeln und Souvenirs. Allerdings ist das Geschäft geografisch bisher eher ungünstig gelegen, so dass sich Tia gemeinsam mit ihren Töchtern für einen Umzug entschieden hat. Der Laden wird kurzerhand ins French Quarter, ein besonders belebtes Viertel der Stadt, verlegt. Mariah hat auch schon die passende Idee, wie der Umsatz des Shops zusätzlich angekurbelt werden kann: mit einem kreativen Online-Video! Außerdem in dieser Episode: Ein Mädchen mit schwerer Knochenkrankheit bekommt einen neuen Freund und eine gelungene Weihnachtsüberraschung für Familie Torres.

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