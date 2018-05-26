Das perfekte WeihnachtsgeschenkJetzt kostenlos streamen
Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 26.05.2018: Das perfekte Weihnachtsgeschenk
44 Min.Folge vom 26.05.2018Ab 12
Neben dem „Villalobos Rescue Center“ betreiben die Pitbull-Retter aus New Orleans einen kleinen Shop mit Hundeartikeln und Souvenirs. Allerdings ist das Geschäft geografisch bisher eher ungünstig gelegen, so dass sich Tia gemeinsam mit ihren Töchtern für einen Umzug entschieden hat. Der Laden wird kurzerhand ins French Quarter, ein besonders belebtes Viertel der Stadt, verlegt. Mariah hat auch schon die passende Idee, wie der Umsatz des Shops zusätzlich angekurbelt werden kann: mit einem kreativen Online-Video! Außerdem in dieser Episode: Ein Mädchen mit schwerer Knochenkrankheit bekommt einen neuen Freund und eine gelungene Weihnachtsüberraschung für Familie Torres.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.