Das Licht am Ende des TunnelsJetzt kostenlos streamen
Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 30.06.2018: Das Licht am Ende des Tunnels
44 Min.Folge vom 30.06.2018Ab 12
Einmal Villalobos, immer Villalobos! Nach über fünf Jahren kommt ein alter Bekannter zurück nach New Orleans. Spot war einer der ersten Hunde, den Tochter Tania erfolgreich vermittelt hat. Jetzt muss sie nach Kalifornien fahren, um den Vierbeiner abzuholen. Die Aktion hat einen tragischen Hintergrund. Denn seine ehemaligen Besitzer sind leider verstorben. Zum Glück hat Chefin Tia schon eine Idee, wo Spot unterkommen könnte - bei einem befreundeten Hundetrainer! Blüht dem quirligen Kraftpaket auf seine alten Tage noch eine steile Karriere? Oder ist Spot als Therapiehund eher ungeeignet? Später muss ein verletzter Pitbull gerettet werden, der vermutlich in einen Autounfall verwickelt war.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.