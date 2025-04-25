Sansibars erstes FrauenorchesterJetzt kostenlos streamen
Folge 18: Sansibars erstes Frauenorchester
Sansibar vor der Küste Tansanias ist ein buntes Gemisch von Ethnien, Religionen und Kulturen. Die Musik dieses afrikanisch-arabisch-indischen Völkermixes ist Taarab. In den zahlreichen Musikgruppen und Clubs durften die Frauen bisher zwar singen, aber keine Instrumente spielen. Der Film begleitet das Tausi Women¿s Taarab Orchestra, das erste reine Frauenorchester Sansibars.
