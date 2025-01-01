Kenias Spürhunde - Rettung für die ElefantenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 7: Kenias Spürhunde - Rettung für die Elefanten
52 Min.Ab 12
Der Amboseli Nationalpark in Kenia ist eines der letzten Naturparadiese der Erde. Schier endlose Savannen sind für etliche Wildtiere ein wichtiger Rückzugsraum. Ihrem Schutz hat sich die Naturschutzorganisation "Big Life" verschrieben. Deren Ranger führen einen erbitterten Kampf gegen Wilderer und Helfershelfer.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH