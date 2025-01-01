Polen,Winter in den WaldkarpatenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 5: Polen,Winter in den Waldkarpaten
52 Min.
Die polnischen Vorkarpaten sind eine fast vergessene, verwunschen anmutende Region. Zwischen Bergen und Wäldern stehen immer wieder alte orthodoxe Holzkirchen. Die wenigen hier ansässigen Menschen sind oft ganz besondere Lebens- und Überlebenskünstler. Egal ob Musiker, Ikonenmalerin oder Glas-Handwerker.
