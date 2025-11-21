Polar Experience
Folge 1: Speedtrip Antarktis
52 Min.Ab 12
Das "Galileo X-Plorer" Kamerateam macht sich auf eine Reise in die Antarktis! Genauer gesagt: In den größeren von nur zwei dauerhaft bewohnten Orten des sechsten Kontinents: Las Villas Estrellas. Vor Ort trifft unser Team aber auch Einheimische und entdeckt, wie knüppelhart das Leben der Bewohner hier sein kann und welchen Einfluss der Luxus-Tourismus auf das Leben hier hat.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben