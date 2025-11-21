Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Polar Experience

Pinguinforscher in der Antarktis

GalileoStaffel 1Folge 2
Pinguinforscher in der Antarktis

Pinguinforscher in der AntarktisJetzt kostenlos streamen

Polar Experience

Folge 2: Pinguinforscher in der Antarktis

13 Min.Ab 12

Pinguine trotzen den extremen klimatischen Verhältnissen in der Antarktis. Doch wie schaffen sie das? Wir haben ein Team aus Pinguinforschern begleitet, die versuchen, das Leben und die Überlebensstrategien der Tiere besser zu verstehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Polar Experience
Galileo
Polar Experience

Polar Experience

Alle 1 Staffeln und Folgen