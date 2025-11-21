Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spitzbergen: Leben auf der nördlichsten Insel der Welt

GalileoStaffel 1Folge 3
15 Min.Ab 12

Auf der norwegischen Insel Spitzbergen ticken die Menschen ein wenig anders. "Galileo" hat einen Deutschen getroffen, den es auf die nördlichste Insel der Welt verschlagen hat und sich die Eigenarten vor Ort zeigen lassen.

Galileo
