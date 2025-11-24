Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Polar Experience

Schwitzen trotz -35°C: X-Days auf der Rentierfarm

GalileoStaffel 1Folge 8
Schwitzen trotz -35°C: X-Days auf der Rentierfarm

Schwitzen trotz -35°C: X-Days auf der RentierfarmJetzt kostenlos streamen

Polar Experience

Folge 8: Schwitzen trotz -35°C: X-Days auf der Rentierfarm

16 Min.Ab 12

Petri Mattus ist Rentierfarmer und lebt mit seiner Familie im finnischen Teil Lapplands, 250 Kilometer nördlich des Polarkreises in einem der letzten Wildnis-Gebiete Europas. Der Alltag ist hart, denn Temperaturen von minus 40 Grad und nur wenige Stunden Tageslicht sind im Winter normal. "Galileo"-Host Vincent Dehler packt drei Tage mit an und gerät trotz der eisigen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Polar Experience
Galileo
Polar Experience

Polar Experience

Alle 1 Staffeln und Folgen