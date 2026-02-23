Pratersterne - Rote BarJetzt kostenlos streamen
Pratersterne
Folge 42: Pratersterne - Rote Bar
26 Min.Folge vom 23.02.2026
Mit: Benedikt Mitmannsgruber, Maria Muhar, Marvin Tare, Sarah Hakenberg Mitten im Zentrum Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen den neuen und etablierten Vertreter:innen der österreichischen Kabarettszene den roten Teppich aus und öffnet die Türen der Roten Bar im Volkstheater. Es wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. Und über das gelacht, was uns Angst macht. Es sind goldene Zeiten für schwarzen Humor.
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Pratersterne
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