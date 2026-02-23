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Pratersterne

Pratersterne - Rote Bar

ORF1Staffel 2026Folge 42vom 23.02.2026
Pratersterne - Rote Bar

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Pratersterne

Folge 42: Pratersterne - Rote Bar

26 Min.Folge vom 23.02.2026

Mit: Benedikt Mitmannsgruber, Maria Muhar, Marvin Tare, Sarah Hakenberg Mitten im Zentrum Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen den neuen und etablierten Vertreter:innen der österreichischen Kabarettszene den roten Teppich aus und öffnet die Türen der Roten Bar im Volkstheater. Es wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. Und über das gelacht, was uns Angst macht. Es sind goldene Zeiten für schwarzen Humor.

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