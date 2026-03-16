Pratersterne - Rote BarJetzt kostenlos streamen
Pratersterne
Folge 44: Pratersterne - Rote Bar
28 Min.Folge vom 16.03.2026
Mitten in Wien empfängt Hosea Ratschiller Kabarettistinnen und Kabarettisten Florian Scheuba, Christina Kiesler, Robert Alan und Christoph Jarmer im Volkstheater. In der Roten Bar wird gelacht, gelästert, musiziert – und über das gelacht, was uns Angst macht. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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