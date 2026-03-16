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Pratersterne

Pratersterne - Rote Bar

ORF1Staffel 2026Folge 44vom 16.03.2026
Pratersterne - Rote Bar

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Pratersterne

Folge 44: Pratersterne - Rote Bar

28 Min.Folge vom 16.03.2026

Mitten in Wien empfängt Hosea Ratschiller Kabarettistinnen und Kabarettisten Florian Scheuba, Christina Kiesler, Robert Alan und Christoph Jarmer im Volkstheater. In der Roten Bar wird gelacht, gelästert, musiziert – und über das gelacht, was uns Angst macht. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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