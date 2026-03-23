Pratersterne - Rote BarJetzt kostenlos streamen
Pratersterne
Folge 45: Pratersterne - Rote Bar
27 Min.Folge vom 23.03.2026
Mitten im Zentrum Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen den neuen und etablierten Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Kabarettszene den roten Teppich aus und öffnet die Türen der Roten Bar im Volkstheater. Es wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. Und über das gelacht, was uns Angst macht. Es sind goldene Zeiten für schwarzen Humor. In dieser Ausgabe sorgen Dirk Stermann, Suse Lichtenberger, Michael Bauer und 5/8erl in Ehren für gute Unterhaltung. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pratersterne
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: ORF 1