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Pratersterne

Pratersterne - Rote Bar

ORF1Staffel 2026Folge 45vom 23.03.2026
Pratersterne - Rote Bar

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Pratersterne

Folge 45: Pratersterne - Rote Bar

27 Min.Folge vom 23.03.2026

Mitten im Zentrum Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen den neuen und etablierten Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Kabarettszene den roten Teppich aus und öffnet die Türen der Roten Bar im Volkstheater. Es wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. Und über das gelacht, was uns Angst macht. Es sind goldene Zeiten für schwarzen Humor. In dieser Ausgabe sorgen Dirk Stermann, Suse Lichtenberger, Michael Bauer und 5/8erl in Ehren für gute Unterhaltung. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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