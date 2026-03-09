Pratersterne - Rote BarJetzt kostenlos streamen
Pratersterne
Folge 43: Pratersterne - Rote Bar
26 Min.Folge vom 09.03.2026
Mitten im Herzen Wiens rollt Hosea Ratschiller in der Roten Bar des Volkstheaters den roten Teppich für Österreichs Kabarettszene aus. Unter Stuck und zwischen Marmorsäulen wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. In dieser Ausgabe geben sich Caro Athanasiadis, Didi Sommer, Evelin Pichler, Benjamin Nyamandi und Felix Kramer die Ehre. Und weil die Zeiten eh schon ernst genug sind, lachen wir einfach über das, was uns Angst macht. Goldene Zeiten für schwarzen Humor. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Copyrights:© ORF 1