Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pratersterne

Pratersterne - Rote Bar

ORF1Staffel 2026Folge 43vom 09.03.2026
Pratersterne - Rote Bar

Pratersterne - Rote BarJetzt kostenlos streamen

Pratersterne

Folge 43: Pratersterne - Rote Bar

26 Min.Folge vom 09.03.2026

Mitten im Herzen Wiens rollt Hosea Ratschiller in der Roten Bar des Volkstheaters den roten Teppich für Österreichs Kabarettszene aus. Unter Stuck und zwischen Marmorsäulen wird gelacht, gelästert, musiziert und angestoßen. In dieser Ausgabe geben sich Caro Athanasiadis, Didi Sommer, Evelin Pichler, Benjamin Nyamandi und Felix Kramer die Ehre. Und weil die Zeiten eh schon ernst genug sind, lachen wir einfach über das, was uns Angst macht. Goldene Zeiten für schwarzen Humor. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Pratersterne
ORF1
Pratersterne

Pratersterne

Alle 1 Staffeln und Folgen