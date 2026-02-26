Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Einsatz bei den Alpakas

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1vom 26.02.2026
Einsatz bei den Alpakas

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 1: Einsatz bei den Alpakas

45 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Auf Gut Herrenhöhe ist Herzklopfen angesagt: Doggenbaby Emmy kann nicht alleine bleiben - da hilft nur eine ungewöhnliche Dufttherapie. Für einen Alpaka-Einsatz braucht der Doc Unterstützung und spannt daher trickreich seinen Lebensgefährten Klaus ein, der wenig begeistert zu sein scheint. Emotional wird es außerdem beim jungen Straßenhund Matti, der nach einem schweren Autounfall tapfer um seine Sehkraft kämpft.

SAT.1 GOLD
