Kater Nicki begeistert mit seinen KunststückenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 7: Kater Nicki begeistert mit seinen Kunststücken
46 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Freigänger-Kater Nicki begeistert alle mit seinen Kunststücken, doch nach einem dreitägigen Ausflug scheint etwas nicht zu stimmen. Auch Bulldoggen-Opa Julius, der an Hautproblemen und einer Arthrose leidet, fordert die ganze Aufmerksamkeit des Doc. Auf Gut Herrenhöhe erhält Pony Sky unterdessen eine aufwendige Huf-Pediküre. Ob sie damit wieder lahmfrei laufen kann? Und bei einem Außeneinsatz wartet Schäfchen Emma auf den Lämmchen-Check.
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-9: SAT.1 & © Season 1-2: Sat.1 Gold & © Season 4-5: BluePrint Media GmbH