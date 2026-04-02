Fellpflege bei Waschbär-Baby LotteJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Fellpflege bei Waschbär-Baby Lotte
46 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Bei Kaninchen Fussel steht alles auf dem Spiel: Das kleine Langohr leidet unter einer schweren Augenkrankheit. Da die Schmerzen zunehmen, kann nur noch eine Op in Erwägung gezogen werden. Auf dem Hof wird Island-Stute Sky zur Prüfpatientin für Nachwuchs-Tierärztin Merle. Eine Lokalanästhesie am Huf soll die Ursache ihrer Lahmheit klären. Außerdem führt ein spontaner Außeneinsatz mit Coco Freudenberg vom Tiernotruf Düsseldorf zum geretteten Waschbär-Baby Lotte.
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1