Endoskopie bei Pony WilliJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 8: Endoskopie bei Pony Willi
46 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Kater Coop macht mit rätselhaften Schmatzgeräuschen von sich reden. Kann der Doc dem Orientalisch-Kurzhaar endlich Erleichterung verschaffen? Gleichzeitig brauchen zwei Tierschutz-Patienten Hilfe: Schäfchen Cosmo leidet seit Jahren unter Hautproblemen, während sich die Hündin Nora nach einer schweren Unfall-Op erholen muss. Und Pony Willi muss jetzt ganz tapfer sein: Eine Endoskopie soll zeigen, wie ernst sein Asthma wirklich ist.
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-9: SAT.1 & © Season 1-2: Sat.1 Gold & © Season 4-5: BluePrint Media GmbH