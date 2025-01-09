Pressekonferenz zum ESC 2026Jetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 9: Pressekonferenz zum ESC 2026
43 Min.Folge vom 12.05.2026
Im Medienupdate sprachen Eurovision Song Contest Director Martin Green und das ESC-Kernteam über Voting-Modalitäten, internationale Übertragungen sowie die technischen und kreativen Highlights der ESC-Bühne und des ersten Semifinales. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 14. Mai 2026, 03.35 Uhr in ORF III
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Pressekonferenz zum Song Contest 2025
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