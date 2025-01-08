Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026

ORF1Staffel 1Folge 8vom 11.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026

Pressekonferenz zum ESC 2026Jetzt kostenlos streamen

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 8: Pressekonferenz zum ESC 2026

39 Min.Folge vom 11.05.2026

Zum Auftakt der Show-Woche begrüßten Eurovision Song Contest Director Martin Green, Executive Producer Michael Krön sowie Vertreter:innen der Stadt Wien die internationale Presse und gaben einen Ausblick auf den Eurovision Song Contest 2026 und die Aktivitäten der Host City Wien (in englischer Sprache). Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 13.05.2026, 03.20 Uhr in ORF III

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pressekonferenz zum Song Contest 2025
ORF1
Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Alle 1 Staffeln und Folgen