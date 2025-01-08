Pressekonferenz zum ESC 2026Jetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 8: Pressekonferenz zum ESC 2026
39 Min.Folge vom 11.05.2026
Zum Auftakt der Show-Woche begrüßten Eurovision Song Contest Director Martin Green, Executive Producer Michael Krön sowie Vertreter:innen der Stadt Wien die internationale Presse und gaben einen Ausblick auf den Eurovision Song Contest 2026 und die Aktivitäten der Host City Wien (in englischer Sprache). Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 13.05.2026, 03.20 Uhr in ORF III
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Pressekonferenz zum Song Contest 2025
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