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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in Vorbereitungen der Hosts

ORF1Staffel 1Folge 11vom 13.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in Vorbereitungen der Hosts

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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 11: Pressekonferenz zum ESC 2026: Einblicke in Vorbereitungen der Hosts

31 Min.Folge vom 13.05.2026

Nach dem ersten Semifinale gaben die Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sowie das Kreativteam Einblicke in die Vorbereitung der Hosts und blickten auf die ersten Show-Erfahrungen zurück. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 15. Mai 2026, 05.15 Uhr in ORF III Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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