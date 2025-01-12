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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026 (2/6)

ORF1Staffel 1Folge 12vom 14.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026 (2/6)

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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 12: Pressekonferenz zum ESC 2026 (2/6)

43 Min.Folge vom 14.05.2026

Eurovision Song Contest Director Martin Green stellt gemeinsam mit dem internationalen Team das Projekt Eurovision Asia vor, bevor der Gewinner von Basel 2025, JJ, über seine ESC-Reise, die diesjährigen Performances und prägende Momente spricht. Sendungshinweis: ESC-Pressekonferenz, 16. Mai 2026, 04.55 Uhr in ORF III Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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