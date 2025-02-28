Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Eine perfekte Familie

Staffel 2Folge 1
Eine perfekte Familie

Profiling Paris

Folge 1: Eine perfekte Familie

48 Min.Ab 12

Aurélia wurde ermordet. Obwohl DNA-Spuren gefunden wurden, ist der Täter nicht gleich ausgeforscht. Den Monsieur Devoisy, dessen DNA es ist, behauptet, dass er unschuldig ist. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf eine weitere verdächtige Person.

Profiling Paris
Profiling Paris

Profiling Paris

