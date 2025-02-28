Profiling Paris
Folge 2: Suspendiert
49 Min.Ab 12
Matthieu muss auf den Spielplatz einer Schule, wo die Leiche der Direktorin gefunden wurde. Es stellt sich heraus, dass sie mit einem nicht lebensfähigen Baby schwanger war. Wegen der künstlichen Befruchtung führt die Spur zur Fruchtbarkeitsklinik.
