Profiling Paris
Folge 10: Der tote Zwilling
46 Min.Ab 12
In einem Waldstück wird eine mumifizierte Leiche gefunden und durch DNA-Analyse als ein Umweltaktivist identifiziert. Dieser steht den verblüfften Polizisten aber quicklebendig gegenüber und behauptet, der Tote sei sein Zwillingsbruder.
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015