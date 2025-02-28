Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Sucht

FilmRiseStaffel 2Folge 12
Sucht

SuchtJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 12: Sucht

52 Min.Ab 12

Eine Bekannte erzählt Fred, sie hätte ihre Tochter gesehen. Die Alkoholkranke hat aber keine Kinder, Fred ist sich nicht sicher, ob sie vielleicht auf Grund der Alkoholsucht an Realitätsverlust leidet. Chloés Unsicherheit gegenüber Louise wächst.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen