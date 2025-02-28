Profiling Paris
Folge 3: Mutter
50 Min.Ab 12
Der Kunststudent Raphael wird tot an den Pariser Docks gefunden. Es gibt einiges, was ungeklärt ist, denn nach dem Bekanntwerden seines Todes melden sich mehr als eine Verlobte. Auch in seiner Familie geht nicht alles harmonisch zu.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015