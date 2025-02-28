Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 2Folge 3
Folge 3: Mutter

50 Min.Ab 12

Der Kunststudent Raphael wird tot an den Pariser Docks gefunden. Es gibt einiges, was ungeklärt ist, denn nach dem Bekanntwerden seines Todes melden sich mehr als eine Verlobte. Auch in seiner Familie geht nicht alles harmonisch zu.

