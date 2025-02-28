Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Die Tote im Wald

FilmRise
Staffel 3
Folge 2
Die Tote im Wald

Die Tote im WaldJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 2: Die Tote im Wald

53 Min.
Ab 12

Die Jurastudentin Camille wird tot im Wald gefunden, es sind keine Spuren von Gewalt sichtbar. Ihr Lebenslauf ist aber merkwürdig, sie hatte ihr Studium geschmissen, im Wohnwagen gelebt und bei einer wohlhabenden Familie als Putzfrau gearbeitet.

