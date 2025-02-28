Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Flucht vor der Wahrheit

FilmRiseStaffel 3Folge 7
Flucht vor der Wahrheit

Flucht vor der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 7: Flucht vor der Wahrheit

49 Min.Ab 12

Ein Reporter wird ermordet, als er sein Buch über seine Gefangenschaft im Dschungel vorstellen will. Chloé und Rocher ermitteln in dem Fall und finden interessante Dinge über seine fast zweijährige Gefangenschaft heraus. Und über seine Mitgefangenen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen