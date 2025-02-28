Profiling Paris
Folge 7: Flucht vor der Wahrheit
49 Min.Ab 12
Ein Reporter wird ermordet, als er sein Buch über seine Gefangenschaft im Dschungel vorstellen will. Chloé und Rocher ermitteln in dem Fall und finden interessante Dinge über seine fast zweijährige Gefangenschaft heraus. Und über seine Mitgefangenen.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015