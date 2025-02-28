Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 3Folge 9
Folge 9: Das Geisterhaus

52 Min.Ab 12

Eine Frau wurde in ihrer Villa am Stadtrand zu Tode geprügelt, Mann und Sohn sind nicht auffindbar. Die Frau schien depressiv und oft allein in der Villa zu sein. Als die Beamten ihren Mann finden, zeigt sich, dass er ein Doppelleben führt.

