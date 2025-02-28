Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Auf eigene Faust

FilmRiseStaffel 3Folge 4
Auf eigene Faust

Auf eigene FaustJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 4: Auf eigene Faust

51 Min.Ab 12

Ein Mann, verkleidet als Polizist, wird auf einem Pariser Friedhof erschossen aufgefunden. Er wollte einen Vergewaltiger aufspüren und sich für den Mord an seiner Schwester rächen. Um den Mörder zu finden, muss Chloé weit zurückgehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen