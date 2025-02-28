Profiling Paris
Folge 4: Auf eigene Faust
Ein Mann, verkleidet als Polizist, wird auf einem Pariser Friedhof erschossen aufgefunden. Er wollte einen Vergewaltiger aufspüren und sich für den Mord an seiner Schwester rächen. Um den Mörder zu finden, muss Chloé weit zurückgehen.
