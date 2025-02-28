Profiling Paris
Folge 11: Unter Verdacht (1)
53 Min.Ab 12
Als eine Kollegin ermordet wird, erfährt Chloé einige unschöne Dinge über ihren Mentor Lamarck. Dazu gehört auch seine Affäre mit der Verstorbenen, weshalb er auch wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Rocher ermittelt auf eigene Faust.
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015