Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Einer für alle

FilmRiseStaffel 5Folge 1
Einer für alle

Einer für alleJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 1: Einer für alle

50 Min.Ab 12

Als im ganzen Land Pakete mit Leichenteilen auftauchen, zeigt sich, dass alle zu einer Frau gehören. Die Schwester der Toten berichtet den Ermittlern schockierende Dinge und verweist auf den gemeinsamen Großvater, einen Wissenschaftler.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen