Profiling Paris
Folge 6: Sturm (2)
49 Min.Ab 12
Chloé muss in Haft, weil sie unter Verdacht gerät, Lucien Steinberg ermordet zu haben. Lamarck beauftragt sein Team damit, heimlich zu ermitteln. Er findet heraus, dass eine Verbindung zu Louise Drancourt, Cloés angeblicher Schwester, besteht.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015