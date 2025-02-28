Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Das Kind

FilmRiseStaffel 5Folge 2
Das Kind

Das KindJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 2: Das Kind

52 Min.Ab 12

George Vitalis entführt seine Enkelin, wird aber gefasst. In seiner Wohnung liegt eine tote Prostituierte. Beide Taten scheinen etwas mit dem Verlobten von Georges Tochter zu tun. Die Ermittlungen bringen ungeheuerliche Geheimnisse ans Licht.

