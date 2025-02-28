Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 5Folge 3
Folge 3: Achtung, Kamera!

46 Min.Ab 12

Eine Kleinkriminelle wird erschlagen in ihrer Wohnung gefunden, zusammen mit 100.000 Euro Bargeld. Sie hat regelmäßig mit einem Autisten Casinos um große Geldbeträge betrogen, also wird der Täter in diesem Milieu gesucht. Doch dann ändert sich alles.

FilmRise
