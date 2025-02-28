Profiling Paris
Folge 9: Hexenjagd
47 Min.Ab 12
Die Italienerin Caterina Tucci wird ins Krankenhaus eingeliefert, flieht von dort und wird entführt. Auch Rocher fällt den Entführern in die Hände. Die Kidnapper schalten eine Online-Abstimmung, ob sie die Gefangenen hinrichten sollen.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015