Profiling Paris
Folge 1: Camille
48 Min.Ab 12
Im Fernsehen läuft eine Sendung über die Entführung von Camille und Adéle, die neue Hinweise bringt. Eine anonyme Anruferin gibt Tipps zu dem Fall und die inhaftierte Lydia Bazin scheint ebenfalls einige Informationen zu besitzen.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015