Folge 6: Anonyme Briefe
Ab 12
Eine alte Dame wurde grausam ermordet, weil sie die gesamte Nachbarschaft bespitzelt hat. Im Haus einer Familie, die dort nicht mehr wohnt, wird eine Babyleiche gefunden, doch die ehemalige Bewohnerin streitet ab, schwanger gewesen zu sein.
