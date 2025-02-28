Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Von ganzem Herzen Dein

FilmRiseStaffel 7Folge 7
Von ganzem Herzen Dein

Von ganzem Herzen DeinJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 7: Von ganzem Herzen Dein

57 Min.Ab 12

Als Simon Brunet brutal ermordet wird, fällt der erste Verdacht auf Wahrsager Monsieur Lavandier. Schließlich führen die Ermittlungen in eine andere Richtung. Hippolyte glaubt, endlich seine Catwoman identifiziert zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen